82 yaşındaki yatalak hastaya büyük ayıp

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde üç ay tedavi gördükten sonra taburcu edilerek ambulansla evine taşınan Ayşe Özen, sağlık görevlileri tarafından bahçe girişinde beton zemine bırakıldı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevliler hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Halil ATAŞ

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Olay, merkez Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Ekin Sokak’ta yaşandı.

Yatalak hasta olan Ayşe Özen, üç aydır tedavi gördüğü Balıkesir Devlet Hastanesi’nden çarşamba günü taburcu edildi.

Evine ambulansla gönderilen yaşlı kadını sağlık görevlileri, çarşafın içinde bahçe girişindeki beton zemine bırakıp gitti.

“EVE DEĞİL BAHÇEDE BETONA KADAR HİZMET VERİYORMUŞ”

Yaşananlara isyan eden Ayşe Özen’in kızı CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, “Üç ayı geçen hastane yolculuğumuzda nihayet annemi taburcu ettiler diye sevinirken, doktor ambulans ile götürülmesinin uygun olduğu yazıyı verdi. Başhekimlik onayladı. Ambulans meğer eve değil bahçede, betona kadar hizmet veriyormuş. Eve taşıyamayacaklarını söyleyip, bahçede böylece bırakıp gittiler. Sağlıkta devrim dedikleri meğer bahçeye kadarmış. Bu vicdansızlığı yapanlar hakkında yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım” ifadelerini kullandı.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Dilek Yalçın, sorumlular hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi.

Dilekçede şöyle denildi:

* Yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi gören annemi 03.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarında ambulans ile eve getirmek için bindirdik.

* Ambulansa binerken “ambulans ile götürülmesi uygundur ” yazan hem doktorumuzun hem de başhekimin onayladığı kağıdı ambulanstaki görevliye teslim ettik.

* Annem midesinden beslenen, altında sonda yaşadığı müddetçe takılı kalacak bir hasta ve 82 yaşında.

* Ekteki fotoğrafta görüldüğü üzere hastaneye ait dâhiliye servisinin çarşafı ve pikesi dahi üstünde duruyor.

* Ambulans ile taşınması uygun görülen hastanın ambulanstaki görevlileri annemin evinin 1. Katta olmasına rağmen yukarı çıkaramayacaklarını ağabeyime söyleşmişlerdir.

* Bu esnada ben önden eve çıkıp hastanın yatağını hazır etmeye çıkmıştım.

“‘TAŞIYAMAYIZ’ DEDİLER”

Taşımayacaklarını ağabeyime iletmeleri ve ısrar etmeleri üzerine ağabeyim “bir ucundan ben tutuyorum, sizde diğer ucundan tutarsanız beraber çıkaralım, zaten 1 kat çıkacağız” demesine rağmen, ‘biz çıkarmayız’ beyanında ısrar etmişlerdir. Görevliler çarşafın içindeki annem Ayşe Özen’i yere bina giriş kapısı önündeki bahçedeki beton zemine bırakarak gitmişlerdir.

“BETON ZEMİNDE YATAN ANNEMİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM”

Hastamız niye gelmiyor diye aşağıya indiğimde beton zeminde yatan annemi görünce şok oldum. Ambulans ile taşınması uygun görülen hastayı evine kadar bırakması gerekirken betonda bırakarak, ambulans hizmetini sadece taksi gibi bir anlayışla yapmaya kalkan, sorumlulardan şikâyetçiyim.”

GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayetin ardından Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevliler hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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