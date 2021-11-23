83 puanla atanamayan öğretmen sokakta mandalina satıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Doğu Anadolu gezisini sürdüren 'CHP Esnaf Masası' bugün Iğdır'da esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkın sorunlarını dinledi. KPSS'den 83 puan almasına rağmen atanamadığı için seyyar satıcılık yapan bir öğretmen ile sohbet eden Ağbaba, "Iğdır sokaklarında işsizlik had safhada. 83 puanla atanamayan öğretmenimiz sokakta mandalina satıyor. 24 Kasım öncesi öğretmenlerimize yoksulluğu layık görenler utansın. İktidara geldiğimiz gün 138 bin öğretmen atayacağız" diye konuştu.

Orhan BOZKURT

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CHP Esnaf Masası Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki CHP heyeti, Iğdır'da esnafları ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP heyeti ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya, yoğun ilgi gösteren vatandaşlar yine hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon ve zamlardan yakındı.

KPSS’DEN 83 PUAN ALDI SEYYAR SATICILIK YAPIYOR

Ağbaba, “Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Iğdır sokaklarında da vatandaş isyan ediyor” dedi. KPSS’den 83 puan almasına rağmen atanamadığı için seyyar satıcılık yapan bir öğretmen ile sohbet eden Ağbaba,”Iğdır sokaklarında işsizlik had safhada. 83 puanla atanamayan öğretmenimiz sokakta mandalina satıyor. 24 Kasım öncesi öğretmenlerimize yoksulluğu layık görenler utansın. İktidara geldiğimiz gün 138 bin öğretmen atayacağız” diye konuştu.

“DOĞRU SÖYLEYEDİN Mİ TERÖRİST OLUYORSUN”

Bir çay evinde Ağaba ile sohbet eden başka bir Iğdırlı vatandaş ise iktidardan şu şekilde yakındı:

* Doğruları söyleyince otomatikman ya FETÖ’cü oluyorsun, ya PKK’lı oluyorsun. Açız diyoruz ‘CHP şöyle yaptı’ diyorlar. geçinemiyoruz diyoruz ‘İYİ Parti böyle yaptı’ diyorlar. Ya biz açız, aç…

“ESKİDEN BANKA SOYARLARDI YAKINDA YAĞ ÇALACAKLAR”

CHP heyetine zamlardan yakınan başka bir genç ise şunları söyledi:

* Yevmiyem 80 lira, yağ 83 lira. Cebimde 15 lira yok. Eskiden hırsızlar kuyumcu, banka soyardı; yakında dükkanlara girip yağ çalacak.

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