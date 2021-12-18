9 yıllık eşi Gülsüm’ü av tüfeğiyle öldürdü

Bir çocuk annesi Gülsüm Bilgiç (28), tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bilgiç, cinayet sonrası eve çağırdığı polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Antalya Demre Karabucak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. İhbarla polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise Metin Bilgiç’i gözaltına aldı. Meryem Bilgiç’in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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