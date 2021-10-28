92 kişinin öldüğü faciadan sağ çıkmıştı! 17 yıl sonra acı veda

Konya’da 2004 yılında çöken, 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ olarak kurtarılan Muhammet Saltuk Kalem (32), epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybetti. Kalem, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ne eğitim için gelen Konya Adliyesi çalışanı 32 yaşındaki Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirerek balkondan düştü.

Kalem, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kalem'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi.

Muhammet Saltuk Kalem için öğle namazını müteakip Parsana Camiinde cenaze namazı kılındı. Muhammet Saltuk Kalem’in eşi Elif Kalem tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye, eşi Elif Kalem, yakınları, vatandaşlar katıldı. Kalem’in cenazesi Musalla Mezarlığında dualarla defnedildi.

132 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILMIŞTI

2 Şubat 2004 tarihinde, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı meydana gelen olayda, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş, 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı. Apartman faciasında Muhammet Saltuk Kalem annesini ve ağabeyini kaybetmişti. (İHA)