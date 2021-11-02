92 yaşında coronayı yenen Suphiye Nine’nin vücudunda oluşan yaralar tedirgin etti

Sivas’ta Covid-19 virüsüne yakalanan ve Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezindeki (ÇAGEM) tedavisinin ardından taburcu olan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz’un vücudundaki morluklar ve açık yaralar ailesini tedirgin ediyor.

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Sivas'ta yaşayan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz, yaklaşık 20 gün önce Covid-19 virüsüne yakalandı. Yaşlı kadın durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde(ÇAGEM) tedavi altına alındı. 20 gün hastanede tedavi gören Oğuz, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

Evine dönen yaşlı kadını gören yakınları gözlerine inanamadı. Yaşlı kadının vücudunda morluklar ve açık yara oluşmuştu. Yaşlı kadının oğlu annesinin vücudunda oluşan morluk ve yaranın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor.

“HER TARAFI YARA VE TAHMİNİMCE KIRIKLARI VAR”

Suphiye Oğuz'un oğlu Ahmet Toyran yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 20 gün önce testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alınacağını söylediler. Dâhili yoğun bakımda testi negatife döndükten sonra corona hastanesine gönderdiler ve hastam gördüğünüz gibi bu halde çıktı. Her tarafı yara ve tahminimce kırıkları var. Bunun nasıl olduğunu sordum hiç kimse bilgi vermedi. Yaklaşık 1 hafta kadar yanına girmemize izin vermediler, annemizi görüştürmediler yoğun bakımda olduğu için ama çıktığında bu vaziyette gördük. Bundan 15 gün önce normal yürüyebiliyordu, lavabo ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyordu ama şu anki hali bu” dedi.

Öte yandan resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaşlı kadına 11 Ekim tarihinde Covid-19 tanısı konuldu. Nefes darlığı baş gösteren Oğuz, 12 Ekim tarihinde hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca 17 Ekim'de yoğun bakıma alındı. 28 Ekim'de normale dönen hasta 31 Ekim tarihide taburcu edildi. Yoğun bakım sürecinde damar yolu tedavisi nedeniyle hastanın kolunca yara oluşumu tespit edilerek gerekli tedavi uygulandı. Yaranın ve morlukların oluşumunda hastanın ilerleyen yaşının etkili olduğu ifade edildi. (İHA)

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