Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan 96 yaşındaki kadın gözyaşına boğuldu

DEVA Partisi Şanlıurfa il teşkilatı, cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıp hakkında güvenlik tedbiri verilen 96 yaşında ve yüzde 94 engelli Aliye Yabansu’yu evinde ziyaret etti. Yaşlı kadın, DEVA Partisi üyelerini polis sanınca gözyaşlarına hakim olamadı. DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, "Yargının bu kadar insanlıktan çıktığına ilk kez tanık oluyoruz" dedi.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Siverek DEVA Partisi İlçe Başkanı Cuma Şirin'in de katılımı ile Siverek'te yaşayan, cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıp hakkında güvenlik tedbirine hükmolunan 96 yaşındaki Aliye Yabansu'yu evinde ziyaret etti. Akabinde Tüysüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“HAKARET SUÇUYLA YARGILANDI, GÜVENLİK TEDBİRİ KAPSAMINDA HASTANAYE YATIRILDI”

* Bir ülke düşünün ki birkaç ilin nüfusundan çok daha fazla kişi kendi cumhurbaşkanına hakaret soruşturması geçirmiş olsun. Yargının iş yükünün ağırlıklı bir kısmını bu soruşturmalar oluşturuyor. Kraldan kralcılık maalesef en tepede… En çok zulmedenin en çok kolay yükseldiği liyakatin değil sadakatin hakim olduğu bir devirde yüzlerce koruma ve konvoyun yanında yargı içinde de hakimlik savcılık görevinin unutulduğu herkesin cumhurbaşkanı korumasına soyunduğu bir dönemi yaşıyoruz.

* Aliye Yabansu, Siverek'te yaşayan kimlikte 96 ancak yakınlarının beyanına göre gerçekte 100'ün üstünde yaşıyla cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanmış cezai ehliyeti olmayınca kraldan kralcıların ceza verememesi sebebiyle ‘madem ceza veremiyorum süründürürüm’ mantığından hareketle cezadan beter olan güvenlik tedbiri kapsamında bir hastaneye yatırılması ve tedavi edilmesi ıslah edilmesi için Kayseri'deki bir hastaneye sevkine karar verilmiş. Ve üstelik bu kişi % 94 engelli. Başkasının yardımı olmadan adım atamıyor, Sağlık Kurulunun verdiği rapora göre de seyahat edemezken.

* Bu muamelenin 80 darbesinde yaşı küçük olduğu için idam edilemeyen Erdal Eren'in bir gecede mahkeme kararıyla yaşının büyütülerek idam edilmesinden farkı var mı? Olayı basından öğrenmemiz üzerine evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedik.”

DEVA ÜYELERİNİ POLİS SANDI, GÖZYAŞINA BOĞULDU

Ahmet Tüysüz, Aliye Yabansu’yu ziyaretlerinde yaşlı kadının kendilerini polis sanarak gözyaşına boğulduğunu söyleyerek, “Bizi polis sanmış, onu almaya geldiğimizi düşünmüş. Çocuklaşmış halde gözyaşlarına boğuldu. Kulakları duymadığı için ona geliş nedenimizi ancak yakınlarının yardımı ile aktarabildik” dedi.

“YARGININ BU KADAR İNSANLIKTAN ÇIKTIĞINA İLK KEZ TANIK OLUYORUZ”

“Yargının bu kadar insanlıktan çıktığına ilk kez tanık oluyoruz” ifadelerini kullanan Tüysüz, bundan 45 yıl önce Yargıtay tarafından verilmiş bir karara atıfta bulunarak “Hakim; insana, tabiata, gerçeğe, olağana sırt çevirmeden ve katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan uyuşmazlığa insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmek zorunluluğundadır“ dedi ve şöyle ekledi:

* Son olarak ‘hiç kimseden korkmayın kimsenin size hesap sorma pozisyonu yok vicdanınızdan başka’ diyor ve DEVA Partisi olarak siyasallaşmış vicdandan yoksun bu insanlık dışı karardan ve bu vahim yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyoruz. Yargının talimatla hareket etmeyeceği bir döneme bu derde de deva olacağımıza söz veriyoruz.

BABACAN: DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM, YAZIKLAR OLSUN

‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılanan 96 yaşındaki kadının, kendisini ziyarete gelen DEVA Partisi üyelerini polis sanıp ağlamasına ilişkin haberleri yorumlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Diyecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun” ifadelerini paylaştı.

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