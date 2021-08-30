99 yıldır hiç eksilmeyen gururla Büyük Zaferi kutluyoruz

Yoklukların üzerinde ayağa kalkan bir ulus, 99 yıl önce yaşanan o destansı zaferi, yurdun dört bir yanında el ele vererek kutlayacak. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anacak.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN YIL DÖNÜMÜ…

Bugün, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü… 99 yıl önce yaşanan o destansı zaferi, gururla kutlayacağız, Atatürk'ün emanetine neden ve nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlayacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anacağız.

39 ilçede fener alayı düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri gün boyu kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. 39 ilçe başkanlığı, bu akşam fener alayları düzenleyecek. İBB'nin Yenikapı Meydanı'nda etkinlikler gün boyu sürecek. Çocuklar için atölyeler, söyleşiler ve dans gösterileri yapılacak. Mor ve Ötesi sahne alacak.

Kırmızı-beyaz giy gel zafere ortak ol

Ankara'da Zafer Bayramı resmi kutlama törenleri saat 11.00'de Anıtkabir'de başlayacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleri katılacak. Saat 13.00'te TBMM önünden başlayacak geçit töreni eski Meclis binası önünde son bulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı. Vatandaşlar “Kırmızı Beyaz Giy, Gel. Zafere Ortak Ol” çağrısıyla kutlamalara davet edildi. Kutlama programı 19.00'da Gençlik Parkı'nda başlayacak. Sunay Akın'ın ‘Zafere Giden Yol' adlı sunumuyla başlayacak programda Bengü, Sabahat Akkiraz sahne alacak.

Bayram coşkusu kente yayılacak

Kültürpark Atlas Pavyonu'nda “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” açılacak, Anadolu Ateşi gösteri yapacak. Üstü açık 3 tur otobüsü de bando eşliğinde coşku kente yayılacak. Saat 20.00'de Alsancak Vapur İskelesi'nde İzmir Big Band, saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda Grup Vibrato konser verecek.

Asker, polis, akademisyen ve engellilerden Zafer Dalışı

Bağcılar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle ‘Zafer Dalışı-2' etkinliği düzenledi. Balıkesir Erdek Spor Dalış Kulübü'nde bir araya gelen asker, polis, akademisyen ve engelliler, Marmara Denizi'ne ‘Zafer Dalışı' yaptı. Dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk Bayrağı açtı.

Yamaç paraşütçülerinden 30 Ağustos Zafer Uçuşu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaç paraşütçüleri ve bisiklet tutkunlarının desteğiyle, Zafer Bayramı, doğa sporları şenliği ile kutlandı. Sporcular yamaç paraşütü ve bisiklet turları ile şenliğe renk kattı. Etkinliğin gerçekleştirildiği Akpınar köyünün 2 bin rakımlı Göktepe mevkiinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet demokrasiyle taçlanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı mesajında, “Milletimize söz veriyorum. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız” dedi. Demokrasi mücadelesinin zor bir yolculuk olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Şanlı ordumuz milletimizi korumak için çalışmakta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Eşsiz bir mücadele vererek bağımsız yaşama azmini tüm dünyaya gösteren kahraman milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için karada, denizde ve havada faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz!

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Bize düşen görev, tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin zor zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir. Hürriyet ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.

Vatanımızı kutsal bildik bilmeye devam edeceğiz

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici: Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı'mızı kazanarak bayrağımız altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını minnetle anıyorum.

Ankara Üniversitesi'nin arşivinden Atatürk ve Milli Mücadele

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi tarafından derlenen “Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet” albümü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaşıldı. Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez ortaya çıkan fotoğraflarda, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki anları, bağımsızlık yolunda halkın verdiği mücadeleler yer alıyor.