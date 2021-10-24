‘ABD dahil 10 büyükelçimiz sınır dışı edilecek’
TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ TV’ye konuştu ve ABD dahil 10 ülkede bulunan bizim Büyükelçilerimiz de sınır dışı edilecek’’ dedi. Çakırözer, ‘’Persona Non Grata (İstenmeyen Kişi)’’ kararı sonucu Türkiye’yi yeni bir ekonomik krizin de beklediğini de savundu.
Cem YILDIRIM/ANKARA
TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ TV'ye konuştu ve ABD dahil 10 ülkede bulunan bizim büyükelçilerimiz de sınır dışı edilecek'' dedi.
Çakırözer ‘'Persona Non Grata (İstenmeyen Kişi)'' kararı sonucu Türkiye'yi yeni bir ekonomik krizin de beklediğini savundu. Çakırözer şunları söyledi:
* Dış politikamız ulusal olmalıdır. 10 Büyükelçinin sınır dışı edilme kararı tamamen gündemi değiştirmek, zamları, pahalılığı, ekonomik krizi ve işsizliği unutturmaya yönelik bir girişimdir.
Büyükelçilerin bulundukları ülkelerin İçişlerine karışmaları kabul edilemez. Ancak AİHM kararları ulusal mevzuatımızın Anayasamızın üzerindedir ve yerel mahkemeleri de bağlar.
* Şimdi ‘AİHM kararını uygulayın' diyenlerden şikayetçi olmak tamamen iç politikaya yönelik bir girişimdir. Bu konuda AKP iktidarı Anayasa değişikliği yaptı. Mahkemeler bu kararlara uymak zorundadır.
* AİHM kararlarından şikayetçi olmak tamamen iç politikaya yönelik girişimdir. Yargı bağımsızlığından rahatsız olsalar Trump aradığında Rahip Bronson, Merkel aradığında gazeteci Deniz Yücel olayında şikayet ederlerdi.
“BU ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN”
* Bu çok tehlikeli bir oyun. 10 ülkenin içinde Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları var, müttefiklerimiz var. Bu durum başka bir ekonomik ve siyasi krizi de tetikler. O ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri de geri gönderilecek ve ekonomik ilişkiler de belki durma noktasına gelecektir.
* Kendi ayağımıza kurşun sıkmamamız gerekir. Türkiye'nin yeni krizlere tahammülü yoktur. Bu karar ülkemizin ulusal çıkarlarına zarar mı yarar mı getirecektir bunu iyi değerlendirmek lazımıdır''
MERCAN VE DİŞLİ DE VAR
Çakırözer, 10 ülke büyükelçisi için sınır dışı kararını uyguladığı taktirde bu ülkelerde görevli Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri için de aynı kararın alınabileceğini belitti. 10 ülkedeki büyükelçilerimiz şöyle:
ABD: Murat Mercan (AKP eski Milletvekili)
Hollanda: Şaban Dişli (AKP eski Milletvekili)
Almanya: Ahmet Başar Şen
Danimarka: Uğur Kenan İpek
İsveç: Hakkı Emre Yunt
Kanda: Kerim Uras
Norveç: Fazlı Çorman
Yeni Zelanda: Fatma Ömür Ünsoy
Finlandiya: Mehmet Erkul
Fransa: Refik Ali Onaner