ABD personelinin başına çuval geçiren 17 TGB’li serbest kaldı

İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemide görevli sivil bir personelin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TGB’li 17 kişi yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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ABD donanmasının 6. filosuna ait ‘USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi 2 Kasım'da (dün) Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ise ABD karşıtı eylem düzenlemişti. TGB'lilerin düzenlediği eylemde, gemiden inen ve şehir gezisinde olduğu belirtilen sivil bir personelin başına çuval geçirilmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, 17 TGB üyesini gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 kişi, bugün öğle saatlerinden ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan 17 kişi için TGB, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

“ABD ASKERLERİNİN BAŞINA 6. KEZ ÇUVAL GEÇİRDİK”

Türkiye Gençlik Birliği adına basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye için, bölgemiz için, dünyamız için tarihi bir eylem gerçekleştirdik. Ve o eylem, Amerikan askerlerinin başına 6. kez, İstanbul'da çuval geçirmek oldu. ABD askerinin başına çuval geçirdik çünkü o Amerika ki dünyamızı kana bulamak isteyen, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyen Amerika'dır.

“TÜRK GENÇLİĞİ ABD EMPERYALİZMİNE MEYDAN OKUMAKTADIR”

*Ve şimdi burada o şanlı eylemi gerçekleştiren, o kutlu eylemi gerçekleştiren 16 arkadaşımızın ifadelerinin alınması sonrası adliyeye getirilmesini bekliyoruz. Buradan alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan gülen yüzümüzle çıkacağız.

*Çünkü biz bu eylemi şehitlerimiz için, kahraman mehmetçiğimiz için, yüce Türk Milleti için ve bütün mazlumlar için gerçekleştirdik. Bizi kimse teslim alamaz. Bize kime diz çökertemez. Türk gençliği ayaktadır, Türk gençliği, Amerikan emperyalizmine meydan okumaktadır.

SERBEST KALDILAR

İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemide görevli sivil bir personelin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TGB'li 17 kişi yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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