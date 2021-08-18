ABD’nin Ankara Büyükelçiliği: ABD hükümeti her zaman Türk müttefiklerimizin yanında olacaktır

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, CH-47 Chinook tipi iki helikopterin Muğla'nın Dalaman bölgesindeki orman yangınlarındaki görevini tamamladığını duyurdu. Açıklamada yangın söndürme çalışmalarına katılabilmekten memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, her zaman Türk müttefiklerimizin yanında olacaktır" denildi.

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ABD, Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet CH-47 Chinook yangın söndürme helikopteri ile destek vermişti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla helikopterlerin görevini tamamladığını ve yangın söndürme çalışmalarına katılabilmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.

“MEMNUNİYET DUYDUK”

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ABD Avrupa Komutanlığı tarafından temin edilen CH-47 Chinook tipi iki helikopterin Muğla'nın Dalaman bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılabilmesinden memnuniyet duyduk. Bu iki helikopter, su taşıma ve boşaltma çalışmalarıyla yangınla mücadeleye katkıda bulundu.

* Türk itfaiye ekiplerinin orman yangınlarını kontrol altına almaktaki kararlı ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Türk yetkililerle yapılan istişarelerin ardından, CH-47 Chinook tipi iki helikopter, çalışmalarının kapsamını daraltan diğer uluslararası ortaklar gibi Türkiye'deki görevini tamamladı.

* Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti her zaman Türk Müttefiklerimizin yanında olacaktır. İki ülkenin de gelecekteki acil durumlara müdahale etmeye hazır olması amacıyla eğitim ve kapasite geliştirme işbirliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyoruz.