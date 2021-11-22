Abdüllatif Şener: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çok sayıda koruma olmasına tepki gösteren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz" diyerek korumaların dışarı çıkmasını talep etti.

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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok sayıda koruma olmasına tepki gösterdi. Şener, korumaların salondan çıkarılmasını talep etti.

“KORUMALAR SALONUN BİR BÖLÜMÜNÜ KAPLADI, PERDE ÇEKİLDİ”

Abdüllatif Şener'in konuşması şöyle:

* Bazı bakanlar komisyonumuza bütçelerini sunmak üzere geldiğinde çok yoğun bir kalabalık oluyor. Hatta koruma görevlileri, arkamızdaki duvar yerine kesilmiş olan bölümün arkası koruma görevlileri ile doluyor. Bu, bütçe müzakerelerinin adabına, edebine uymaz.

“SİLAHLARIN GÖLGESİ ALTINDA BÜTÇE MÜZAKERESİ OLMAZ”

* Yasama organı ayrı bir erktir. Yürütmeden bağımsızdır. Bütçeye karar verecek olan yer bu meclistir, komisyondur. Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz.

KORUMALARIN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ

Şener, korumaların salondan çıkmasını isteyerek, “Bütçe müzakeresinin özgür, bağımsız milletvekili iradesiyle birlikte yürümesi lazım. O yüzden lütfen, salonda bulunan bütün koruma görevlilerini, bu salona girme yetkisine sahip olmayan kim varsa hepsinin dışarı alınması ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum” dedi.

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