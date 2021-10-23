‘Acı gerçek dünyaya ilan edildi’ diyen Öztrak’tan acil seçim çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” sözünü hatırlatarak, "2023’e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10’u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanının da katıldığı IMF-Dünya Bankası’nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporuyla tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin 1990'da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini, Eylül 1999'da da küresel sistem için en önemli 20 ülke arasında kabul edilerek G-20 ligine üye olduğunu belirten Öztrak, “Tüm bunlar olurken AK Partinin esamesi bile okunmuyordu” dedi.

“ERDOĞAN MİLLETE SÖZ VERDİ, ACI GERÇEĞİ IMF RAPORU DÜNYAYA İLAN ETTİ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “2023'de ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” diyerek millete söz verdiğini hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:

* Bu sözünü partisinin seçim beyannamelerine yazdı. Yetmedi, devletin Kalkınma Planına bunları yazarak millete verdiği sözleri resmi hedef haline getirdi. 2018'de Erdoğan Şahsım Hükümeti kurulmadan hemen önce Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmaya devam ediyordu.

* Ancak 2023'e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10'u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanının da katıldığı IMF-Dünya Bankası'nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporuyla tüm dünyaya ilan edildi.

“2022'DE 22. SIRAYA DÜŞECEĞİZ”

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu değerlendiren Öztrak, “Daha da kötüsü, aynı raporun tahminlerine göre gelecek yıl 2022'de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN ‘İLK 10’A ULAŞACAĞIZ’ DİYOR”

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” sözünü hatırlatan Öztrak, “Erdoğan'ın eseri ortada. Ama hala sıkılmadan ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda ulaşacağız’ diyor. Peki sözünü tutmayana bu topraklarda ne denir?” ifadelerini paylaştı.

“ACİL VE ADİL BİR SEÇİMLE ERDOĞAN’I EVİNE GÖNDERMEK GEREKİYOR”

Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan'ı evine göndermek gerekiyor” dedi.

CHP'NİN ‘3 YENİ'Sİ

Öztrak, AKP'nin iktidara gelmeden önce seçim vaatleri olan ‘3Y'sine karşılık, CHP'nin ‘3 Yeni' vaatlerini ortaya koyarak, “Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar dediğimiz “3 Yeni” ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!” ifadelerini kullandı.

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