Açıklaması tepki çeken AKP’li başkan geri adım attı

AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 140 bin yolcu garantili olarak 25 yıllığına bir firmaya verilecek olan teleferik projesine tepki gösteren muhalefete, “Teleferik projesi bittiğinde 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazı yazmayı düşünüyorum” demişti. Gelen tepkiler üzerine sözlerine açıklık getiren AKP’li Zeybek, “Bu tabii ki espriydi” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında Afyonkarahisar Kalesi'ne teleferik yapılmasıyla ilgili ihaleye çıkılması için encümene yetki verilmesi görüşülmüş ve teleferiğin 140 bin yolcu garantili olarak 25 yıllığına bir firmaya kararlaştırılmıştı.

“MUHALEFET BİNEMEZ”

Belediyenin yolcu garantili teleferik projesine muhalefetin tepki göstermesi üzerine Afyonkarahisar Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Zeybek, “Teleferik projesi bittiğinde ‘herkes binebilir ama muhalefet asla’ diye yazı yazmayı düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“ESPRİYDİ”

Muhalefetin sözlerine tepki göstermesi üzerine katıldığı Afyon Postası isimli kanalda açıklama yapan Zeybek, sözlerinin ‘espri' olduğunu söyledi.

Zeybek, “Bu tabii ki espri. Ben bunu zaten ihaleye çıkıyorum. İhaleyi alan firma buraya nasıl daha fazla yolcu alabilirim derdinde olacak. Bilet kesilen yerde hangi partidensiniz diyecek hali yok arkadaşların. Sosyal tesisler yaptık, muhalefet giremez diye bir durum olur mu? Tamamen espri. İhaleden sonra benim zaten bağım kalmayacak. Sadece mal sahibi ile kiracı ilişkisi olacak. İhaleyi alan kişi bana “arkadaş sen ne karışıyorsun benim kimi bindirip bindiremeyeceğime” diye. Eleştirebilirsin. Anlatalım, dinle sonra yine eleştirir. Ama bir dinle” dedi.

“HİÇKİMSE BİNMEZSE BEN ÖDEYECEĞİM”

Yolcu garantili teleferik projesine ilişkin bilgiler veren AKP'li Zeybek, şunları söyledi:

* Dolu dolu bir proje hazırlandı. 140 bin yolcu garantili. 25 yıllığına ihaleye çıkacağız. Ama yolcu garantisi 15 yıl.

* Yolcu fiyatı kişi başı 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz şu zamlardan önce 52.5 milyondu. Biz bu tutarı 140 bin yolcu çarpı 25 dediğimiz de 3 milyon 400 gibi yıllık ödeyeceğimiz bir rakam yapıyor.

* Biz hiç artış olmadan 15 yılda bunu ödemiş oluyoruz. Burada fiyatları enflasyona göre yapacak. Tefe-Tüfe ortalaması haricinde zam yapılamaz.

* Kalenin tepesinde 70 metrekare genişliğinde kafeterya var. Anıtlar kurulundan alınan izne göre yapıldı bu. Yürüyüş yolları, seyir ve cam terasları ile 2 bin kişiyi misafir edebilecek alanlar oluşturuldu.

* Erdal Akar Parkı'ndan başlama noktası orada bir sürü sosyal tesisimiz var. Bunların cirosundan belediye kar alacak.

140 bin yolcuyu ben ödeyeceğim kimse binmezse. Hiç kimse binmezse ben bunu ödeyeceğim.

* Ben sosyal tesislerin cirolarından pay alacağım. Baktığın zaman 15 yıl boyunca zam gelmeden amorti etmiş olacak.

* Hatta biz bu sosyal tesislerin cirosundan gelir elde edeceğimiz için belediye olarak bir miktarda gelir etmiş oluyoruz.

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