Acil servis doktoru, hasta ile oğlu tarafından dövüldü

Ordu'da özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan Doktor Kadir Gökmen, Necip Can A. ve hasta olan babası Necip A. tarafından dövüldü. Gözaltına alınan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Necip Can A., rahatsızlanan babası Necip A.’yı ambulansla Ünye’deki özel hastanenin acil servisine götürdü. Necip Can A., tedavi öncesi acil serviste görevli Doktor Kadir Gökmen’den babasının doktoru ile görüşmesini istedi.

Gökmen ise hastanın durumunu öğrendikten sonra diğer doktora bilgi verebileceği belirtti. Bunun üzerine Necip Can A. ile Gökmen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Necip Can A. ve hasta babası Necip A., doktoru darbetti. Kavga, hastanenin güvenlik görevlileri ile diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sona erdi.

SERBEST BIRAKTILAR

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadeleri alınan Necip Can A. ile babası Necip A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. DHA