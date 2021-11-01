Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Şu aday olsa ne olur, bu aday olsa ne olur?

Bakan Gül, seçim ve aday tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğerleri çarpsın, toplasın, bölsün, alt alta üst üste gelsinler. Şu aday olsa ne olur, bu aday olsa ne olur? Onların kafası karışık ama milletin kafası net. Milletin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacak. 2023’te yine milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyecek. Yeni bir destan yazacağız" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Aydın'da konuştu. Büyük milletlere büyük insanlar armağan edildiğini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu millet de daima büyük insanlarla, büyük milletin adamları ile hep ödüllendirilmiştir. Bir millet ne zaman zora düşse milletin adamı çıkmış ve milletle beraber demokrasi yolculuğu, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğu yapmıştır.

*Tarihimiz bunun sayısız örnekleri ile doludur. Yine böyle bir günde demokrasiye, millet iradesine ihtiyaç duyulan günde milletin iradesinin karşısında duran bir anlayışa ‘Yeter artık! Söz, karar, yetki milletindir' diyerek yola çıkmış merhum Başvekil Adnan Menderes'i rahmetle yad ediyorum.

“MİLLETİN İRADESİNİ İNFAZ ETMEK İSTİYORLARDI”

*Ruhu şad olsun. Menderes'in ortaya koyduğu kalkınma ve demokrasi yolculuğu ülkemize çok şey kazandırdı. Eğer bu topraklarda Menderes yetişmeseydi demokrasimiz bu kadar güçlü olmazdı. Adnan Menderes ve dava arkadaşları demokrasi düşmanları ile sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadele etti.

*Bu millete ‘açık oy, gizli tasnif' diyerek sözde demokrasi dayatmalarına karşı demokrasi mücadelesi verdi. Bu milletin aklını, iradesini, vicdanını yok sayanların karşısında milletin iradesi için yola çıktı.

*Esas itibarı ile 27 Mayıs darbesinde idam sehpasına götürdükleri sadece Menderes'in kendisi değil, bu milletin iradesiydi. Darbeciler aslında milletin iradesini infaz etmek istiyorlardı.

“BU MİLLET BAĞIMSIZLIĞA AŞIK BİR MİLLETTİR”

Türk milleti için bağımsızlığın önemine dikkat çeken Bakan Gül, şunları söyledi;

*Milletin bu anlamda demokrasi mücadelesini kesmek isteyenler oldu. Ama şunu unuttular. Bu ülkede vesayetçiler, darbeciler ne yaparlarsa yapsınlar ‘Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen ve yola milletiyle beraber çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve davası, milli irade davasını sonsuza kadar koruyacak bir ruha sahiptir.

*Bu millet adamlarından asla yoksun kalmayacaktır, bu millet idam sehpasına götürülecek bir millet değildir, bu millet bağımsızlığa aşık bir millettir. Kıyamete kadar da ay-yıldızlı bayrağımıza kimse dil uzatamayacak, kimse bu millete pranga vuramayacaktır.

*AK Parti bunun adıdır, 3 Kasım zaferi bunun adıdır, 3 Kasım milletin iktidara geldiği günün adıdır. Türkiye'nin yönü geleceğe açıktır, demokrasimizin önünü kimse kesemeyecektir. Buna milletimiz asla ama asla izin vermeyecektir.

ADAY VE SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AKP’nin yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Gül, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

*Türkiye'de AK Parti eski Türkiye'nin alışkanlıklarını sona erdirerek, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık ve bundan sonraki hedefimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefidir, 2053 hedefidir, 2071 hedefidir.

*Bizi bu hedeften de, yolumuzdan da hiç kimse ama hiç kimse ayıramaz. Diğerleri çarpsın, toplasın, bölsün, alt alta üst üste gelsinler.

*Şu aday olsa ne olur, bu aday olsa ne olur? Onların kafası karışık ama milletin kafası net. Milletin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacak. 2023'te yine milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyecek. Yeni bir destan yazacağız. İHA