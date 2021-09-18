Adalet Bakanı Gül: Muhalefetin bir projesi, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, muhalefeti eleştirerek, "Muhalefetin bir projesi, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir" dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bursa Valiliği’ndeki ziyaretinin ardından AKP Bursa İl Başkanlığı’na geçen Adalet Bakanı Gül, burada teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, AKP’nin, 84 milyonun partisi olduğunu vurgulayarak, “AK Parti’nin tabelasını millet asmıştır, 84 milyonun partisi olarak devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha güçlü Türkiye başarısına ilerlemektedir. AK Parti, millet ile beraber yürüyecek, milletimizin ne derdi varsa bunu çözecek olan yine AK Parti’dir. Milletimiz de bunu yakından takip etmekte. Biz de teşkilat olarak, milletimizle el ele kol kola aynı türküyü söyleyerek yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFETİN BİR PROJESİ BULUNMAMAKTA”

Bakan Gül, konuşmasında şunları söyledi:

* Türkiye, 2002 ile beraber yeni bir sayfaya dahil oldu. 19 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımız, yine milletimizin gündemdedir. Milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe güvenle bakmaktadır.

* Adalet hizmetleri anlamında da çok değerli katkılar yaptık. Bölge adliye binalarımızı, Karacabey’de, İznik’te, Gemlik’te, Orhangazi’de hizmetinize sunduk. 2 yıl önce Bölge Adliye Mahkemesi’ni kurduk. Bu alanda da Bursa’yı merkez haline getirdik.

* Çok önemli bir adım olarak Bölge İdari Mahkemesi’ni kurduk. Üretimin, ticaretin merkezi olan Bursa yargısal anlamda da merkez oldu. ‘Türkiye’nin sorunlarını çözmüş olan tek siyasi hareket AK Parti’ dedik.

* Muhalefetin bir projesi bulunmamakta, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir.

* Projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete milletimizin ayıracağı vakit yoktur. 2023’e girerken, onlar ‘tekli’ aday olsun, ‘çoklu’ aday ile uğraşadursun, Cumhur İttifakı’nın kararı nettir; adayımız bellidir, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan’dır. DHA