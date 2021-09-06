Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 Sözleşmeli Mühendis alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kadrolara başvurular 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın www.adalet.gov.tr internet sitesinden edinilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…