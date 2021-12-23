Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman, saat kaçta? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınav giriş belgesi…

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. dalet Bakanlığı tarafından 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

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Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Süreç sonunda Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, belirtilen sınav merkezlerinde 4 oturumda yapılacak.

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'datamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3.Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.