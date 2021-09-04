Adalet Bakanlığı’ndan adaletsiz sınav

Konya Adalet Sarayı’nda çalışan 350 katip görevde yükselme sınavına girdi. Yazılıdan düşük puan alanların mülakatta yüksek puan verilerek müdür yapıldığı ileri sürüldü.

Müslüm EVCİ

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Konya Adalet Sarayı'nda 6 yıl çalışma süresini dolduran yaklaşık 350 katip Adalet Bakanlığı'nca yapılan görevde yükselme sınavına girdi. Yazılı sınavda diğer adaylara göre yüksek puan alan 106 katip, Ankara'da mülakata çağrıldı. Mülakatının ardından 24 katip görevde yükselerek çeşit birimlere yazı işleri müdürü oldu.

Sınav sonuçlarına tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, yazılı sınavda yüksek puan alan katiplere mülakatta düşük puan verilerek ‘başarısız' gösterildiğini, yazılı sınavdan düşük puan alan adayların ise mülakatta yüksek puan verilerek müdür yapıldığını ileri sürdü. Ekici, “Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı Görevde Yükselme Sınav sonuçları nihayet açıklandı. Konya Adliyesi'nin kazananlar listesinden ise liyakatsizlik ve hüsran çıktı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



‘DAYISI OLAN MÜDÜR OLUYOR'

“Siyasi torpilin bu denli umursamaz bir şekilde göze sokulması başta adliye çalışanları olmak üzere birçok kişiyi şok etti. Yazılı sınava gecesini gündüzüne katarak çalışıp yüksek puan almanın, çalışkan ve azimli olmanın hiç ama hiçbir önemi yok. Tabiri caizse dayısı olan müdür oluyor. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da dediği gibi ‘Adalet görkemli binalarda değil, vicdanlarda tecelli eder.' Kendi bünyesinde adaletsiz bir tutum sergileyen Adalet Bakanlığı'nın en azından bundan sonraki sınavlarda liyakate esas bir tavır sergilediği, adamına göre değil, hukuka göre adaletin dağıtıldığı bir adli yıl dilerim.”

AÇIKLANAN SONUÇLAR ÇARPIKLIĞI GÖSTERDİ: Örneğin 23. sıradaki aday 81 puan alıp atandı. 25.sıradaki kişi ise 93 puan almasına rağmen başarısız sayıldı. İşsiz kaldı.

İşte mülakat soruları

Mülakatta katiplere sorulan soruları da açıklayan Hasan Ekici, “Merak edenler için mülakat adı verilen bu sözlü sınavda ki biz buna torpil savaşları adını verdik; adayların müdür olabilme, yöneticilik yapabilme kabiliyetlerini sorgulayacak tek bir soru bile sorulmadığı görüldü. Hadi canım olur mu öyle şey diyenler için birkaç mülakat sorusu örneğini buraya bırakıyorum:

■ Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran padişah kimdir? (Sultan II. Mahmud)

■ İlk dünya haritasını kim çizmiştir? (Piri Reis)

■ Ağacın içinde gizlendiği esnada şehit edilen peygamber kimdir? (Hazreti Zekeriya)

■ Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucusu kimdir? (Ahmed Şukayrî)

■ Bayrak şiirinin yazarı kimdir? (Arif Nihat Asya)

■ Sertap Erener'in Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı İngilizce şarkının Türkçe meali nedir? (Yapabileceğim her şekilde)