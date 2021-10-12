Adana’da IŞİD operasyonu

Adana'da terör örgütü IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürütüp ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü IŞİD soruşturması kapsamında Irak ve Suriye’de örgüt adına faaliyet yürütüp daha sonrada ülkemize kaçak olarak girdiği tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıdan dijital materyal ele geçirildi.