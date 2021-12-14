Adana’da vatandaşlar ucuz ekmek için metrelerce kuyruk oluşturdu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Halk Ekmek önünde ucuz ekmek almak için vatandaşların oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruğun görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yüklenen Bulut, “Erdoğan neden, kuyruk sonuç! ‘Yoksulluk yok’ diyenlere gelsin...” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz kurundaki artışın gıdaya yansımasının etkilerinden biri de ekmeğe getirilen zamlarda hissedildi. Vatandaşlar; İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde ucuza satılan Halk Ekmekler için metrelerce sıralar oluşturuyor.

“ERDOĞAN NEDEN, KUYRUK SONUÇ”

Benzer durum bugün Adana'nın Çukurova Yurt Mahallesi’nde yaşandı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, vatandaşların metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Bulut, “Erdoğan neden, kuyruk sonuç! ‘Yoksulluk yok' diyenlere gelsin… Adana, Çukurova Yurt Mahallesi’nde vatandaş ucuza ekmek alabilmek için kuyrukta.” notunu düştü.

İlginizi Çekebilir Ekmekte zam bitmiyor

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nde Halk Ekmek gerilimi