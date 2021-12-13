Adı Hayrola aslı kaçak

İBB yetkisindeki alanda bulunan Hayrola Lunapark’ın dört yıldır işgal edilerek işletildiği ortaya çıktı. Tahliye ve yıkım için harekete geçildi…

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) müfettişleri, Avcılar sahilindeki lunaparkın kaçak olduğunu belirledi. İBB müfettişleri, deniz doldurularak elde edilen kıyıda bulunan İBB'nin hüküm ve tasarrufundaki 18 bin 865 metrekarelik taşınmazın kimler tarafından, ne şekilde kullanıldığını inceledi. Alandaki Hayrola Lunapark için Zaem Gayrimenkul tarafından 2017'den beri ecrimisil (işgal tazminatı) ödendiği, bir kira sözleşmesi olmadan kullanıldığı tespit edildi.

Bu şirket adına, dolgu alanına mevzuata aykırı şekilde işletme ruhsatı, itfaiye raporu, otopark işletme ruhsatı düzenlendiği; elektrik, su, doğalgaz abonelikleri yapıldığı belirtildi. Mevzuata aykırı bu resmi işlemlerde görev alan personel için hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Dönemin İBB yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İBB, işgal altındaki alanın tahliyesi ve yıkımı için de işlem başlattı. İBB müfettişlerinin yaptığı incelemede, ihale konusu yerler ile birlikte İBB'nin yetkisindeki 4 bin metrekarelik alanın, Zaem Gayrimenkul tarafından 10 Şubat 2017'den itibaren işgal edildiği belirlendi.