Adli yıl açılışındaki görüntüye barodan tepki

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay binasının açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duasıyla yapılmıştı. “Yıllardır her adli yıl açılışında yaşanan sorunlar, bu yıl daha da derinleşmiştir” diyerek açılışla ilgili açıklamada bulunan Antalya Barosu, "Yaşananlar, kuvvetler ayrılığının, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının olmadığının, yürütmenin, yargıyı baskı ve tahakkümü altına alarak boğduğunun, yargının da kendi felsefesini, tarihini ve varlık nedenini inkar ettiğinin tescili ve ilanıdır” ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 2021-2022 Adli Yıl Açılışı'nda Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından yapılmıştı. Erbaş’ın “Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah’ım, bereketli eyle Allah’ım” duasının ardından 2021-2022 Adli Yılı ve Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı Erdoğan ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle gerçekleştirilmişti.

“BU YIL SORUN DAHA DA DERİNLEŞTİ”

Antalya Barosu, görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

“Yıllardır her adli yıl açılışında yaşanan sorunlar, bu yıl daha da derinleşmiştir” ifadelerine yer veren Antalya Barosu, açıklamasında, “Yargıtay’ın yeni binasında yapılan yeni adli yıl açılışındaki görüntüler, Anayasasının “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez nitelikteki ikinci maddesinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti yazan bir devlette olamaz, olmamalıdır” denildi.

“YARGININ TARİHİNİ VE VARLIK NEDENİNİ İNKAR ETTİĞİNİN TESCİLİDİR”

Yaşananların kuvvetler ayrılığının, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının olmadığı, yürütmenin, yargıyı baskı ve tahakkümü altına alarak boğduğu, yargının da kendi felsefesini, tarihini ve varlık nedenini inkar ettiğinin tescili ve ilanı olarak değerlendiren Antalya Barosu, “Adaletin referansları hukuk ve vicdandır. Adalete yalnızca demokratik, laik bir hukuk devletinde, bağımsız ve tarafsız yargı eliyle ulaşılabilir!” açıklaması yaptı.

“YAŞANANLARI REDDETTİĞİMİZİ TARİHE KAZIYORUZ”

Antalya Barosu'nun açıklaması şöyle sonlandı:

“Bir Cumhuriyet kurumu olduğumuzun bilinci ve gururuyla, Atatürk Cumhuriyeti’nin kazanımlarından yana taraf olduğumuzu, Anayasamıza ve hukuka aykırı olan yaşananları reddettiğimizi tarihe kazıyoruz!”

İlginizi Çekebilir Diyanet, protokolde 28 sıra birden atladı