Adnan Menderes Müzesi, bağımlıların yuvası oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, merhum Başbakan Adnan Menderes’in adına yapılan piramit müze, kendi haline bırakıldı. Bakımsız görüntüsüyle çürümeye yüz tutan müze görenlerin içini sızlatırken, bağımlıların da yuvası haline geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Aksu tarafından yaptırılan ve 1998 yılında açılışı yapılan Efeler Otoban Kavşağı kenarındaki Adnan Menderes Müzesi, unutulmaya yüz tuttu.

Çevresinde ve kapıları kırılan müzenin içerisinde, içki şişesinden insan dışkısına kadar her şeyin bulunduğu müze, yıllardır yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. 70 metrekare olarak inşa edilen ve 46 bin metrekare park alanı içerisinde kalan piramit müze, yıllardır adeta Aydınlıların utanç duvarı olarak dururken, vatandaşlar da yetkililerin ilgisini bekliyor.

MİLLİ SERVET YOK OLUYOR

Anıt müzenin içi de çevresi gibi görenlerin içini sızlatmaya devam ederken, kapısı kırılan müze bağımlıların yeri haline geldi. Terk edilmiş müzenin değerlendirilmesi ve milli servetin yok olmaması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar ise yetkililere seslenerek “Burası yıllardır kötü durumda. Otoban girişinde bulunan anıt müzenin bu hali Aydın'a yakışmıyor. Burası adeta madde bağımlılarının yuvası olmuş durumda. Yetkililerin konu ile ilgilenmesini en azından piramit müzeyi korumaya almalarını istiyoruz” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Madde bağımlısı oğulları evi yaktı