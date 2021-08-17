Adrese teslim ‘nükleer temizlik işçisi’ ilanı

Nükleer Düzenleme Kurumu’nda (NDK) görev yapmak üzere 15 temizlik işçisi için verilen iş ilanında aranan özel şart, pes dedirtti. Başvuruyu 4 günle sınırlı tutan kurum, temizlik işçilerinin ilan tarihi itibarıyla ‘Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim” sertifikasına sahip olmalarını şart koştu.

ÜMIT TÜRK

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15 temizlik işçisi için verilen iş ilanında kurum, temizlik işçilerinin ilan tarihi itibarıyla ‘Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim” sertifikasına sahip olmalarını şart koştu.

Temizlik işlerinde çalışacak hiçbir bireyin öncesinden bu sertifikayı almak için başvurmadığını belirten Radyasyondan Korunma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Togay, alınacak işçilerin daha önceden belirlenmiş kişiler olabileceğini ileri sürdü.

Togay ayrıca, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş olarak bünyesinde herhangi bir radyoaktif kaynak bulunmadığını da belirterek, “Bu durum da, bu işe alım işleminde bir usulsüzlük yapılacağını açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

KURA ÇEKİLECEK

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında 26 Ağustos tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu binasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Başvuru sahipleri arasında açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Daha sonra da alınacak kişiler sözlü sınav sonucunda belirlenecek.

“Alınacaklar belirlenmiş”

Ergün Togay, “Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi çok özel bir eğitim olup sadece hurda metal ithalatı yapan firmaların böyle bir eğitim almış personel istihdam etmelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şart koştu. Bu eğitimleri 7 yıldır veren bir kuruluşun yöneticisi olarak bugüne kadar bu eğitimleri sırf merak için alan birine rastlamış değilim. Yani NDK yöneticileri işe alacağı kişileri çoktan belirlemiş gözüküyor” dedi.