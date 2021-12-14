Adrese teslim sınav ile öğretim görevlisi olan AKP’li yönetici belediyede işe başladı

Balıkesir Üniversitesi'nin adrese teslim öğretim görevlisi sınavını kazanarak akademisyen olan Balıkesir AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kurum değişikliği yaparak AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Üniversitesi’nin Eylül ayında açtığı sınavı kazanarak, Bigadiç Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak atanan AKP’li yönetici Hüseyin Murat Uysal’ın yaklaşık 10 gün önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladığı öğrenildi.

İLAN KRİTERLERİ UYSAL’I İŞARET ETMİŞTİ

Balıkesir Üniversitesi, muhasebe ve vergi bölümüne “İktisat lisans mezunu, Liderlik ve Küresel Girişimcilik alanında tezli yüksek lisans” yapmış öğretim görevlisi alımı için ilan vermiş, ilanda yer alan kriterlere sadece Balıkesir AKP il Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın uyması dikkat çekmişti.

HEM SINAVI KAZANDI HEM AKP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OLDU

Hüseyin Murat Uysal, Balıkesir Üniversitesi’nin Bigadiç MYO’da, muhasebe ve vergi bölümü için açtığı öğretim görevlisi alımı sınavını kazandı. 13 Eylül’de girdiği sınavda akademisyen olmaya hak kazanan Uysal’ın aynı tarihte AKP il Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandığı ortaya çıkmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE MEMUR OLDU

Edinilen bilgiye göre, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üniversite yönetimine, Hüseyin Murat Uysal’ı belediyede tam zamanlı görevlendirmek üzere yazılı resmî talepte bulundu. Üniversite tarafından kurum değişikliği onaylanan Uysal, yaklaşık 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak işe başladı.

Ulusal, akademisyen olmadan önce AKP il yönetim kurulu üyeliği ve Ensar Vakfı Yurt Müdürlüğü yapıyordu.

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