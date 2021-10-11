ADÜ Sosyal Tesis İşletmesi, işlemez hale getirilmiş

Sayıştay Denetçileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter ve İşletme Müdürüne bağlı Sosyal Tesis İşletmesi’nin kötü yönetildiğini belirleyerek, kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeyebilme gücü bulunmadığını, dolaysıyla mali sürdürülebilirliğini tamamen yitirdiğini belirtti.

Latif SANSÜR

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) üst düzey yöneticilerinin yönetiminde, 136 kişinin çalıştığı Sosyal Tesis İşletmesinin mali sürdürülebilirliğini tamamen yitirdiği ortaya çıktı. Sayıştay Denetçilerinin yaptığı incelemede, işletmenin sürekli zarar ettiği belirtilerek, mali yapının bozulmasına neden olan konular başlıklar halinde sıralandı. İşletmenin zarar hesabında sürekli bir artış olurken, hazır değerler ve ticari alacaklar hesaplarında azalış olduğunu belirleyen uzmanların tespit ettiği ayrıntılar şöyle:

ÇEŞİTLİ USULSÜZLÜKLER YAPILARAK MALI YAPI BOZULDU

*Üniversitede çalışan bazı personelin maaşları üniversitenin Sosyal Tesis İşletmesinden ödendi.

*Bankadan çek bastırılarak ve piyasaya çek verilerek İktisadi İşletme ciddi miktarda borç yükü altına sokuldu.

*Geçmişte atanan yöneticilerden kaynaklı olarak İşletme de çeşitli usulsüzlükler yapıldığı ve bunun sonucu olarak işletme mali yapısının bozuldu.

*2016-2018 yılları arası işletmede sahte fatura kullanıldığı ve buna ilişkin vergi inceleme raporu yazıldığı, işletmenin geçmişe dönük vergi, vergi ziyai ve gecikme cezası ödediği ve sorumluların mahkemeye verilerek konunun dava sürecinde olduğu görüldü.

BORÇLARINI ÖDEME GÜCÜ BULUNMUYOR

*Borç ödeme gücünü yitiren Sosyal Tesisler İşletmesinin zarar hesabında sürekli bir artış olurken, hazır değerler ve ticari alacaklar hesaplarında azalış oldu.

* Hazır değerleri, ticari alacakları ve stokları toplam 668 bin 317 lira olan işletmenin 6 milyon 468 bin 181 lira borcu var. Bu tabloya bakıldığında; hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar toplamının kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü bulunmadığı görülüyor. İşletmenin herhangi bir taşınmazı da bulunmadığı için uzun vadeli borçları ödeme gücüde bulunmuyor. Dolayısıyla mali sürdürülebilirliğini tamamen yitirdiği anlaşılıyor.