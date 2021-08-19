AFAD 11 yılda 10 kampanya açtı

Ülkemiz yangınlar, seller, depremlerle sarsılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt içinde yaşananlardan çok, yurt dışındaki gelişmeler için yardım kampanyaları açtı. Halen devam eden 10 yardım kampanyasından 8’i yabancı ülke vatandaşları için açıldı. Sel ve depremden zarar görenler için açılan kampanyalar birlikte yürütülüyor.

SAYGI ÖZTÜRK

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AFAD, Filistin için ayrı bir kampanyayı devam ettiriyor. Bu amaçla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ihalesi yapılıp AFAD'a teslim edilecek 26 bin ton un Filistin'e gönderilecek. 26 kiloluk çuvallar halinde gönderilmesi planlanan un ihalesine katılmak için başvurular bugün başladı ve 26 Ağustos'ta son bulacak.

KAMPANYALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, AFAD'ın 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelenler için açtığı kampanya gibi daha sonra açılanların da halen devam ettiğini söyledi. AFAD'ın yardım kampanyalarıyla ilgili görevi şöyle açıklanıyor:

“Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.”