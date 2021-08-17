AFAD sel felaketindeki vefat sayılarını açıkladı!

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgedeki kayıp ihbar sayısının da 34 olduğunu açıkladı.

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11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı. AFAD’ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

* Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14’ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir.

* 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu’da 26, Sinop’ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34 tür.