AFAD’a yapılan bağışlar 107 milyon TL’ye ulaştı

Yangın ve sel afetlerinin ardından AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışlar devam ediyor. Bağışların toplamı önceki gün 107 milyon 297 bin 500 lira oldu.

MERT ÖZ

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Resmi Gazete'de geçtiğimiz gün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Yetkililerce yapılan açıklamada “Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır” sözlerine yer verildi.

DÖVİZ BAĞIŞI YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 4 milyon 400 bin 24 lira yatırıldı. Kampanya kapsamında açılan döviz hesaplarına ise 5 milyon 200 dolar ve 4 bin 770 euro bağışlandı. SMS yoluyla yapılan bağış miktarı 91 bin 860 liraya ulaşırken taahhüt edilen bağış miktarının ise 60 milyon lira olduğu belirtildi. Böylece hesaplara yatan ve taahhüt edilen toplam bağış miktarının Türk lirası karşılığı 107 milyon 297 bin 500 lira oldu.