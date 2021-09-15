Afgan şahıs İstanbul’da dehşet saçtı! Kadını defalarca bıçakladı

İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistanlı kadın eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürüldü. Dehşete düşüren olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokakta oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KEŞAN’DA YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet T.'nin taksiyle Edirne istikametine gittiğini belirledi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, şüpheli ile ilgili bilgiler iletildi. Mehmet T. Asayiş ekiplerince Keşan'da gözaltına alındı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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