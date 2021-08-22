Afgan uyruklu şahıs, tartıştığı kadını öldürdü

Kırşehir'de Afganistan uyruklu B.M.A, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırşehir’de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H. adlı kadının kendini kandırdığını ileri süren B.M.A adlı kişi konuşma isteği reddedince apartman içerisinde bıçaklayarak Z.H’yi öldürüldü.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise hayatını kaybeden Z.H.’nin hızlıca apartmandan çıktığını söyledi.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Ekipleri ise Z.H,.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis kısa sürede kaçan şüpheli B.M.A’yı yakaladı.

B.M.A,.’nında Afgan uyruklu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin kardeşi Taliban'ı destekliyor iddiası