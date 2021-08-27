Afganistan’dan tahliye edilen Mehmetçikleri taşıyan ikinci uçak Ankara’da

Afganistan'dan tahliye edilen Mehmetçikleri taşıyan ikinci uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Asker selamı vererek uçaktan inen Mehmetçikler havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek alandan ayrıldı.

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Afganistan’ın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Mehmetçik’in tahliyesi sürüyor. Mehmetçikleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait ikinci uçak saat 13.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Asker selamı vererek uçaktan inen Mehmetçikler, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek alandan ayrıldı.

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık.” ifadelerini kullandı.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havallimanı’nda görevli Mehmetçikleri taşıyan ilk uçak dün Ankara’ya gelmişti.