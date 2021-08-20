Afyonkarahisar’da dükkanlar belediyeden kiraya verilecek

Afyonkarahisar Merkez'de 22 adet dükkan belediyeden kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, K.D.V. hariç yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 01/09/2021 tarihinde saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

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