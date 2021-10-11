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Afyonkarahisar’da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü

Afyonkarahisar'da okul servis minibüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada 5 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Yayınlanma: 10:48 - 11 Ekim 2021 Güncellenme:
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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

Meydana gelen trafik kazasında, aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu ölü sayısı 5’e yükseldi.

Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. (İHA)

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