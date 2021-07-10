Ağbaba’dan, Erdoğan’a ‘Çözüm Süreci’ tepkisi: Seçilemeyeceğini anladı, yeni bir açılımın yollarını arıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde programına ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. Esnaf Masası'nın Ulukışla ilçesindeki ziyareti mitinge dönüştü. Ağbaba, ilçe başkanlığının balkonundan vatandaşlara seslendi.

“HDP MADEM KÖTÜYDÜ, DOLMABAHÇE'DE NİYE OTURDUN?”

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Erdoğan'ın dün Diyarbakır'da Çözüm Süreci'ne ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ağbaba, “Dün Diyarbakır'da, ‘Kobani olayları' diyor, ‘Çözüm Süreci'ni ben bitirmedim, Çözüm Süreci'ni HDP bitirdi' diyor, ‘Yasin Börü' diyor. Bilin ki, bunu yüreği yanmış biri olarak söylüyorum, onun derdi Yasin Börü ya da şehit değil. O, şehit tabutlarını miting alanlarında kullanan bir zat. ‘Efendim' diyor, ‘Kobani olayları', ‘HDP'… 6-7 Ekim, olaylar olmuş, onlarca insan ölmüş. Kobani eylemleri olmuş mu, olmuş. Yasin Börü'yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe'de aynı masada ne halt ettin sen? Niye oturdun? HDP madem kötüydü, Dolmabahçe'de niye oturdun” diye sordu.

“YENİ BİR AÇILIMIN YOLLARINI ARIYOR”

Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Kobani olaylarından sonra peşmergenin 29 Ekim günü, 29 Ekim ney? (Yurttaşlar ‘Cumhuriyet Bayramı' diye seslendi.) Cumhuriyete meydan okurcasına peşmergeyi konvoylar halinde Kobani'ye niye gönderdin? Aklımızla alay mı ediyorsun sen bizim? Sen bizi tarih bilmez, geçmişi unutur mu sandın? ‘Çözüm sürecini ben bitirmedim' diyor. Oylar düştü. Kürt halkına dün ‘terörist' diyordu, şimdi yeni bir açılımın yollarını arıyor. Seçilemeyeceğini anladı, yeni bir açılımın yollarını arıyor.

“İMRALI'DAKİ ADAMIN MEKTUBUNU TRT'DE ERDOĞAN OKUTTU”

Kim terörü desteklemişse, kim onlarla ilişkiliyse, kim sempatiyle bakıyorsa o vatan hainidir, alçaktır, namussuzdur. Hangi partiden olursa olsun. Kimse bize vatanseverlik dersi veremez. İstanbul seçimlerini hatırlayın, İmralı'daki adamın mektubunu TRT'de okutan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Özel ekip gönderdi İmralı'ya. Niye? İstanbul seçimlerinde oyları İmamoğlu'na değil, Binalı Yıldırım'a versin diye Öcalan'ın ayağına adam gönderdi.

“ÖCALAN'IN AYAĞINA ADAM GÖNDERENLER VATANSEVER OLAMAZ”

Bingöl'de şehit olan 34 tane ana kuzusunu hatırlar mısınız? Bunu kim şehit etti? Osman Öcalan denilen adam katledilmesi emrini verdi. Bu adam Irak'ta. Bu adamı MİT arıyor, Emniyet arıyor, bulamıyorlar. Kim buluyor? TRT buluyor. Kim buluyor? Recep Tayyip Erdoğan buluyor. Gönderiyorlar Osman Öcalan'a, Osman Öcalan diyor ki, ‘Kürtler İstanbul'da İmamoğlu değil, Binali Yıldırım'ı destekleyin.' Bu Osman Öcalan katil. Katilin ayağına adam gönderen, TRT kamerası gönderen, Anadolu Ajansı'nı gönderenler vatansever olamaz, bizim vatanseverliğimizi de sorgulayamaz.”