Ağbaba’dan TÜGVA açıklaması: Bu işi Fetullah’tan öğrendiler ama boynuz kulağı geçmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Samsun’da açıklamalarda bulundu. TÜGVA hakkındaki iddialar için iktidara yüklenen Ağbaba, "Vakıf bizim kültürümüzde yüz yıllardır olan bir şey. Vakfı bile kirlettiler. Bunlara kadar vakıf hayır yapan kurumların adıydı. Şimdi ne hale geldi? Kendi yandaşlarını işe yerleştirme aracına dönüştü. Milletin okuluna çöküyorlar. Mafya gibi milletin malına çöküyorlar. Bunlar kimden öğrendi bu işi? Fetullah’tan. Ama boynuz kulağı geçmiş” dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Samsun'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti, basın açıklaması yaptı.

“LAĞIM KUYUSUNA DÜŞTÜLER…”

“Bakanından siyasetçisine adeta bir lağım kuyusuna düştüklerini görürsünüz. Bunun başında İçişleri Bakanı gelmekte” diye konuşan Ağbaba, açıklamasına şöyle devam etti:

* Her türlü pisliğin yanında o var. Bir hırsızlık olur, onunla resimlendirilir. Thodex denilen bir şirket aracılığıyla büyük bir yolsuzluk yapıldı. Yanında kim vardı? Süleyman Soylu. Pudra şekeri koklayanların yanında kim var? İçişleri Bakanı.

* Sezgin Baran Korkmaz niye Avusturya'da tutuklu? Türkiye'de kara para akladığı için tutuklu. SBK kimin adamı? SBK'nın patronu kim? SBK'nın kime maaş verdiği iddia ediliyor? Onun da yanında ‘suç işleri bakanı' Süleyman Soylu var.

“İLK TAAHHÜDÜMÜZ BU”

* Türkiye adeta bir ahlaki çöküntü yaşıyor. Utanma duygusunu kaybetti Türkiye. Siyasetçi ar, utanma duygusunu kaybetti. (İktidara) Gelecek Millet İttifakı'nın yapması gereken ilk şey; ahlak duygusunu, ar duygusunu, utanma duygusunu tekrar ülkeyi yönetenlere, siyaseti yönetenlere kazandırmak olacaktır. İlk taahhüdümüz budur. Utanma duygusunu, ar duygusunu bu memlekette tekrar hakim kılacağız.

“MAFYA GİBİ MİLLETİN MALINA ÇÖKTÜLER”

Ağbaba, TÜGVA hakkındaki iddialar için de “Vakıf bizim kültürümüzde yüz yıllardır olan bir şey. Vakfı bile kirlettiler. Bunlara kadar vakıf hayır yapan kurumların adıydı. Şimdi ne hale geldi? Kendi yandaşlarını işe yerleştirme aracına dönüştü. Milletin okuluna çöküyorlar. Mafya gibi milletin malına çöküyorlar. Bunlar kimden öğrendi bu işi? Fetullah'tan. Ama boynuz kulağı geçmiş” ifadelerini kullandı.

“AHLAKI BİTİRDİLER, BİZ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Ağbaba, Soylu’ya yönelik açıklamalar yaptığı anların görüntülerini sosyal medyadan, “Bir hatırlatma: Suç İşleri Bakanı kimdir? Thodex vurguncusuyla fotoğrafı var, ‘pudracı Kürşat'la' fotoğrafı var, Sezgin Baran Korkmaz’ın yanında, kara paracıların yanında, yolsuz, hırsız, dolandırıcıların yanında.. Siyasette ahlakı bitirdiler, biz yeniden inşa edeceğiz!” notu ile paylaştı.

Toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de; Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İlkadım sokaklarında esnafı ve vatandaşları dinlediklerini, sorunlarına çözüm önerilerini anlattıklarını belirtti.