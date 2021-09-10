Ahmet Çetin’in kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'i son gören kişi olarak bir televizyon kanalına çıkarak konuşan arkadaşı Murat K. çelişkili ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Küçükçekmece’de polise başvuran Ahmet Çetin’in akrabaları 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu, öldürülmüş olabileceğini söyleyerek müracaatta bulundu.

Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Bu arada kayıp gencin eşyaları Küçükçekmece Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulundu.

MURAT K. GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin’in kaybolduğu gün son gören kişi olan arkadaşı Murat K., bir televizyon kanalına bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gayrettepe’de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K., kaybolan Ahmet Çetin’le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin’in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin’in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer ise olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti. DHA