Ahmet Davutoğlu: Değişim yakın çare seçim!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Doğu Anadolu gezisini sürdürüyor. Ağrı'nın, Eleşkirt ve Patnos ilçesinde vatandaşlarla buluşan Davutoğlu, "Değişim yakın, çare seçim. Milletin derdiyle dertlenmeyen bu iktidar gidecek" dedi.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ağrı’nın, Eleşkirt ve Patnos ilçe başkanlıklarının açılışlarını yaptı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Siyaseti Ankara’nın bürokratik koridorlarında, İstanbul’un yalılarında yapmayacaklarını ve Anadolu’nun kılcal damarlarına kadar gideceklerini anlatan Davutoğlu, “Biz bu topraklarda kimseden korkmadan, kimsenin kınamasından ve eleştirisinden korkmadan dolaşırız. Değişim yakın. Milletin derdiyle dertlenmeyen bu iktidar gidecek. Onlar sırça köşklerinde otururken, biz vatanımızın dört bir yanında milletimizin yanındayız. Ağrı'yı, Eleşkirt'i, Patnos’u dolaştık. Derdi dinledik, dermanı anlattık. Çare seçim” dedi.

“PANİKLEMEYİN SADECE SOHBET EDİYORUZ”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Patnos’ta, kalabalığa konuşurken çekilen fotoğrafını de sosyal medya hesaplarından, “Paniklemeyin! Sadece Patnoslular ile sohbet ediyoruz…” notuyla paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, Ağrı’dan karayolu ile Van’a geçerek sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.