Ahmet Davutoğlu: Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananlar hukuk tarihimiz açısından yüz karasıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Cezaevi önünde basın açıklamasında bulundu. Davutoğlu, 12 Eylül 1980 darbesi kınayarak, “Diyarbakır Cezaevi'nde o yıllarda yaşananlar bizim hukuk tarihimiz açısından yüz karasıdır. İnsanlık birikimi açısından gelecek nesillere kötü bir mirastır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde Diyarbakır Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, 12 Eylül sabahıyla birlikte temel insan haklarının askıya alındığını hatırlattı.

“12 EYLÜL GELECEK NESİLLERE KÖTÜ BİR MİRASTIR”

Uzun yıllar boyu birbirleriyle gerilim yaşayan sağcı-solcu, değişik ideolojik görüşlere sahip arasındaki gençlerin gerilimleri toplumsal çatışmaları kendi seyri içerisinde izlemekle yetinenlerin 12 Eylül darbesini hayata geçirdiklerini belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sabah kalktılar ve ülkemizin demokrasisine büyük bir darbe niteliği taşıyan ve ülkemizin itibarı açısından da bir yüz karası olan darbeyi hayata geçirdiler. 12 Eylül 1980. O sabahtan itibaren temel insan haklarının askıya alındığı, en temel insan onuruyla ilgili ilkelerin gözardı edildiği, bütün partilerin kapatıldığı, derneklerin örgütlenme özgürlüğünün tümüyle ihlal edildiği bir dönem başladı. Aydınlar, gençler tutuklandı, on binlerce insan uzun süren hapis hayatına işkencelere maruz kaldılar. Öyle ki bir sağdan bir soldan diyerek idamlar arasında bile insanlık dışı bir denge kurmak için gençlerin yaşları büyütüldü ve idamlar yaşanıldı. Burada Diyarbakır hapishanesi önünde bütün bu insan hakları ihlallerin yaşandığı yerde bulunuyoruz. Diyarbakır ziyaretimi özellikle 12 Eylül gününde birçok hapishanede yaşanan işkencelerin yanında Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan insanlık onurunu yok eden işkencelere, muameleye karşı tavrımızı ortaya koymak üzere bugün buradayız. Diyarbakır Cezaevi’nde o yıllarda yaşananlar bizim hukuk tarihimiz açısından yüz karasıdır. İnsanlık birikimi açısından gelecek nesillere ise kötü bir mirastır. Aynı zamanda daha sonraki yıllar boyu sürecek olan terör ve bağlantılı bütün gelişmelerde de bu kötü mirasın insan hakları ihlallerinin payının etkisi derinden olmuştur.”

“DARBE GİRİŞİMİNİN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ”

Gelecek Partisi olarak insan onurunu temel ilke aldıklarını ve parti programlarında beyan ettiklerini hatırlatan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Diyarbakır Cezaevi önünde bütün bir ülkeye seslenmek istiyoruz; Bundan sonra şu veya bu şekilde dolaylı ve doğrudan darbe girişiminde kim bulunursa bulunsun hangi gerekçeyle bu darbe girişimin meşrulaştırmak isterse istesin biz Gelecek Partisi olarak onun karşısında dimdik duracağız. Ve bunun karşısında duran bütün siyasi partililer, gruplarla işbirliği içerisinde olacağız. İkinci, insanlık onurunu zedeleyen işkence tümüyle ülke gündeminden kalkana ve bir daha insan onurunu zedeleyen hiçbir işkence unsuru görülmeyecek hale gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu insan hakları ihlallerine karşı da etnik, mezhepsel, siyasi, inanç farklılıklarını göz ardı ederek omuz omuza vereceğiz. Üçüncüsü, kim ne gerekçeyle olsun kültürel kimlikleri reddeder, dillere, anadillere baskı uygular, bir takım ret politikalarıyla ülkenin asli unsurlarını yabancılaştırmaya çalışırsa kim insanların kıyafetleri, inançlarından dolayı baskı kurmaya kalkarsa bilsinler ki karşılarında Gelecek Partisi olarak dimdik durmaya karalıyız.

Buradan bu kötü hatıralarının yaşandığı bu aziz şehirden seslenmek istiyoruz; her türlü otoriterliğe karşı, şiddet kültürüne karşı, toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı artıran tavırlara karşı gelin hep beraber olalım diyoruz. Demokraside, insan haklarında, insan onurunda birleşelim. Hangi görüş ve siyasi fikre sahip olursak olalım hangi inancı, mezhebi benimsemiş olursak olalım hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşları olarak omuz omuza vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Geçmişin bu kötü tecrübelerinden alacağımız ders şudur; eğer insanlar kendi onurlarını koruyacak cesareti gösteremezlerse başkaları gelir o insanların onurlarını ayaklar altına alır. Biz bir daha bu ülkede böylesine insanlık onurunu zedeleyen davranışların olmaması için hep beraber ortak bir geleceğe el ele yürüyeceğiz. Bir kez daha 12 Eylül darbecilerini, o darbeyi destekleyenleri, meşru kılanları, Diyarbakır cezaevinde ve diğer cezaevlerinde insanlara işkence yapanları, insanlık onurunu zedeleyenleri buradan bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyor lanetliyoruz.”