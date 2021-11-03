Ahmet Davutoğlu, Osman Kavala’nın serbest bırakılacağı tarihi açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Beştepe’de Soros ile bağlantılı danışmanlar olduğunu öne sürerek, “Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi'nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros'la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü paylaşan Ahmet Davutoğlu, “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak” dedi. Davutoğlu, şöyle konuştu:

SOROS’LA İRTİBATLI İSİMLERİN YER ALDIĞI MEŞHUR YALI

– Beştepe’de Soros’la geçmişte yakın ilişkisi olan kaç danışman var? Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var. Soros’la doğrudan irtibatlı isimlerin yer aldığı meşhur yalı var.

– AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Osman Kavala’yı Sorosçuluk ile suçlu ilan ediyor, peki daha daha önceki iki örnekte suçlu ilan ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman?

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