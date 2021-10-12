Ahmet Ercan, Girit’teki depremi bildi, Türkiye için yorumladı

Girit'te meydana gelip Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen 6,3 değerindeki depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklama yaptı. Geçtiğimiz Hafta SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamalarda da bu tür depremlerin bu bölgelerde olacağını açıklayan Ercan, "Bu depremlerin devamının ana nedeni Kızıldeniz'de yeni bir kabuk oluşumudur" diyerek Türklerin endişeye kapılmamasını söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Girit'te meydana gelip Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen 6,3 değerindeki depremle ilgili SÖZCÜ'ye açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta SÖZCÜ HAFTA SONU'na depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarda bu bölgelerde bu tür depremlerin olacağını açıklayan Ercan Girit depremini de önceden bildi. Ercan, “Bu depremlerin devamının ana nedeni Kızıldeniz'de yeni bir kabuk oluşumudur” diyerek Türklerin endişeye kapılmamasını söyledi.

KIYILARIMIZDA YIKICI DEPREM OLMAZ

Ege Deniz ve Batı Anadolu'nun depremselliğinin Kuzey Anadolu depremselliğini geçtiğini daha önce yine SÖZCÜ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada da söylediğini hatırlatan Ercan, “Buradaki gerginliğin ana nedeni ise Afrika Anakarasının kuzeye doğru hareketi gerek Batı Anadolu ve gerekse Ege Denizi ve Yunanistan'ın Peleponez'i toslayarak kuzeye doğru itmesi neticesinde germesiyle oluşan 6,3'lük bir deprem oluştu. Yaklaşık 16,5 kilometre derinlikte oldu. Depremin olduğu kıta aslında Dalma Batma Kuşağın'daki Afrika Bloğu üzerinde bu kırılmanın olduğunu görüyoruz. Bu orta büyüklükte bir deprem. Bu Türkiye kıyılarında olduğu gibi Yunanistan kıyılarında da duyulmuştur. Bu deprem Türkiye kıyılarındaki betonarme yapılarında bir yıkıntı yapmaz. Bunun 2-3 ay boyunca 5,2 ve 5,4'e kadar artçı depremler duyulacak. Yazlıklarında olan Türkler’in kaçışmasına gerek yok. Oturmaya devam etsinler” diye konuştu.

DEPREMİN ANA NEDENİ KIZILDENİZ'DE YENİ BİR KABUK OLUŞUMU

Türkiye açısından bu depremlerin büyük bir sıkıntı yaratmayacağını tekrarlayan Ahmet Ercan, “Yalnız buralarda depremlerin olacağını, önceden söylediğim gibi Rodos, Fethiye, Girit, Mora ve Adriyatik ile Güney Ege boyunca sürmesini bekliyoruz. Bu depremlerin ana nedeni Kızıldeniz'de yeni bir kabuk oluşumu. Bu kabuk oluşumunun durma olasılığı olmadığından depremler devam edecek. Afrika Anakarasının hızı bir bakıma dönemsel olarak değişiyor. Şu anda yılda 5-6 santimetre hızla tosluyor. Daha önce 3-4 santimetre idi. Gerek Ege ve Yunanistan ile Batı Anadolu'da bunun sonuçlarını deprem olarak göreceğiz. Ancak alarm olarak görmeyelim. Tatillerini turizmde olan kişiler oralardan ayrılmalarına gerek yok. Kaygı yaşamasınlar. Bizi etkileyecek bir durum söz konusu değil” dedi.