Akan trafiğin ortasında namaza durdu, kimse yaptığına bir anlam veremedi

Bir şahıs Aydın-Denizli karayolu üzerinde akan trafiğe aldırmadan asfaltın ortasında namaza durdu. Araçların sağından solundan geçtiği şahsın görüntülerini sosyal medyadan izleyenler “Bunun adı ibadet değil, gösteriş” diye tepki gösterdi.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Aydın'da yaşandı. Aydın-Denizli karayolu üzerinde yolun ortasına gelen bir vatandaş, yoğun trafiğe rağmen namaza durdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında namaz kılmaya başlayan şahıs yüzünden trafik bir süre aksadı. Yapılana anlam veremeyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarından kaydetti.

İBADET Mİ, GÖSTERİŞ Mİ, PROVOKASYON MU?

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok vatandaş tepkisini dile getirdi. Bazı vatandaşlar yapılanın ibadet değil gösteriş olduğunu söylerken, kimisi de yapılanın bir provokasyon olduğunu savunarak “Sürücülerden biri müdahale etse, hemen namaza saldırı olarak lanse edilirdi” dedi.

Yorum yapanların büyük bölümü ise “Allah akıl fikir versin” temennisinde bulundu.