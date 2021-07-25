Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akaryakıt istasyonuna oyuncak el bombası attı

İzmir Karşıyaka'da, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

Güncellenme: 08:00, 25/07/2021
HaberlerGündem
Akaryakıt istasyonuna oyuncak el bombası attı

Cumhuriyet Mahallesi bulunan bir akaryakıt istasyonuna saat 01.00 sıralarında gelen kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını fırlatıp olay yerinden ayrıldı.

Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı.

Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.