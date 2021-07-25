Akaryakıt istasyonuna oyuncak el bombası attı

Cumhuriyet Mahallesi bulunan bir akaryakıt istasyonuna saat 01.00 sıralarında gelen kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını fırlatıp olay yerinden ayrıldı.

Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı.

Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.