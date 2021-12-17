Akaryakıt zammı öncesi istasyonlardaki kuyruk caddelere taştı

Dün yapılan zammın ardından bu gece de uygulanacak akaryakıt zammı öncesi vatandaş, benzin istasyonlarına akın etti. Yurdun farklı noktalarında istasyonlardaki kuyrukların caddelere kadar taştığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Müslüm EVCİ Halil ATAŞ Ahmet KAYA

Benzine dün yapılan 56 kuruşluk zammın ardından bugün EPGİS'ten yapılan açıklamada, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatının motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacağı duyuruldu. Haberi alan vatandaş istasyonlara akın etti, kuyruklar oluştu.

KARLI HAVADA BENZİN KUYRUĞU

Kar yağışının etkili olduğu Aksaray'ın şehir merkezinde bir benzin istasyonunda kuyruk oluştuğu görüntülere yansıdı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise benzin istasyonundaki kuyruk caddeye kadar uzadı.

Yine Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir benzin istasyonundan kuyruğun caddeye kadar ulaştığı ve trafiği aksattığı görüldü.

İYİ PARTİLİ İSİM İSTASYONDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş da bir benzin istasyonundan fotoğraf paylaşarak, “Ne çok araba varmış memlekette, nereden nereye geldik diyordum ki pompacı çocuk uyardı; ‘Ağabey bu gece yakıta zam var ondan' dedi, aldı beni bir gülme…” notunu düştü.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise “Yine kuyruk var… Araç bolluğundan kuyruk oluyor diyen AKP milletvekilinden sonra, umarım başka bir AKP'li de, ‘akaryakıt kuyruklarının sebebi, yeterli sayıda akaryakıt istasyonu olmamasıdır’ demez!” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP’TE UZUN KUYRUKLAR

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan caddeye kadar uzanan uzun kuyruk görüntülere yansıdı.

Yine Şahinbey ilçesinde farklı bir benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluştu.

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