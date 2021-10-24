Akaryakıt zammına ‘katır arabalı’ protesto

DEVA Partisi üyeleri Şanlıurfa'da akaryakıt zamlarını katır arabasıyla protesto etti. Katır arabasıyla yürüyüş gerçekleştiren DEVA Partililer, "Nerede petrol, hani gaz, katırla gezeceğiz bu yaz" pankartı açtı.

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DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı, son günlerde akaryakıta art arda gelen zamları ilginç bir şekilde protesto etti.

Haliliye ilçesinde toplanan parti üyeleri, katır arabasının üzerinde “Nerede petrol, hani gaz, katırla gezeceğiz bu yaz” yazılı pankart açtı.

11 Nisan Külliyesi önünde başlayan yürüyüş Abide Kavşağında son bulurken, yürüyüş vatandaşlardan ilgi gördü.

“HAYAT, SÜRDÜRÜLEMEZ DERECEDE PAHALI”

Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, “Maaşlarımız dolarla olmasa da hayat pahalılığı dolarla. Son bir hafta içerisinde akaryakıta 3. kez zam gelince bundan bütün toplumun bütün kesimleri etkileniyor. Artık hayat, sürdürülemez derecede pahalı. İnsanlar açlık intiharlarıyla yüz yüzeler. İktidarın bir an önce gidip, DEVA'nın iktidara gelmesi ve bu ülkenin ekonomisine deva olma vakti” diye konuştu.

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