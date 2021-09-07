Akbelen ormanlarında gergin bilirkişi keşfi: Şov yapmayın!

Muğla’nın Milas ilçesinde Yeniköy Termik Santrali tarafından İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen Ormanları’ndaki 700 dönümlük ormanlık alanın kesilerek maden ocağı açılmasına karşı 2 aydır nöbet tutan köylüler ve çevreciler bugün mahkeme heyetinin yapacağı keşif öncesinde Akbelen ormanlarının girişinde toplandı. Keşif sırasında hakimin, köylülerin avukatlarına “Lan ruh hastası" ve "Şov yapmayın” sözleri gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Termik Santrali tarafından İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen Ormanları'ndaki 700 dönümlük ormanlık alanın kesilerek maden ocağı açılmasına yönelik 2 aydır nöbet tutan köylüler ve çevreciler bugün sabah saatlerinden itibaren Milas-Ören karayolunun kenarındaki arsada toplandı.

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDEN DESTEĞE GELDİLER

Muğla ili ve ilçeleri, ile İzmir, Aydın, Çanakkale ve denizli illerinden gelen sivil toplum örgütlerinin köylülere verdikleri destek sırasında sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da destekçiler arasında olduğu görüldü. Ellerinde ‘Akbelen Ormanlarını Vermeyeceğiz, Çamlarımızı Çocuklarımızı Kestirmeyeceğiz, Doğada ve Yaşamda İnat Ediyoruz, Toprağımız ve Ağaçlarımız İçin İnat Ediyoruz, Direne Direne kazanacağız, Muğla'da 65 Bin hektar Orman Yandı’ döviz ve pankartları taşıyan köylüler ve çevreciler sık sık ‘Akbelen Ormanlarını Vermeyeceğiz’ sloganı attı.

MADEN RUHSATI İZNİNİ İPTALİNİ İSTEDİLER

Köylülerin avukatlarından Arif Ali Cangı ve İsmail hakkı Atal'ında bulunduğu keşifte Yeniköy Kemerköy Enerji A.Ş.'ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi saat 14.00 sıralarında başladı.

Yaklaşık 300 köylü ve çevrecinin karayolunda beklediği keşif araçları eylemcilerin sloganları arasından geçerek durmadan uzaklaştı. Avukatlar Atal ve Cangı otomobillere binerek keşif heyetini takip etmek zorunda kaldı.

Heyetin uzun süre avukatların telefonlarına da yanıt vermediği iddia edildi. Avukat Atal yaklaşık 45 dakika sonra heyeti Akbelen ormanlarının güney bölümünde bularak keşfe katılabildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Hakim uzun süre davacı avukatları dışında kimseyi keşfe dahil etmedi. İtirazların ardından maden alanı içindeki inceleme noktasına Muğla, İzmir ve Adana Barolarından gözlemci avukatlar dahil olabildi. Davacı köylülerin ve KARDOK Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ve mahkemeye daha önceden davacı tarafın uzman olarak sunduğu kişiler hala maden sahası nizamiyesinde bekledi.

“LAN RUH HASTASI, ŞOV YAPMAYIN” SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI, REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR

Keşif sırasında Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen keşif sırasında hakim ile avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Avukat İsmail Hakkı Atal kendisine, Avukat Arif Ali Cangı'ya ve Adana Barosu avukatlarından Şiar Rişvanoğlu'na hakimin “Lan ruh hastası” ve “Şov yapmayın” kelimelerini kullandığını bu nedenle tutanak tutarak hakim hakkında şikayetçi olduklarını belirterek şöyle konuştu:

* Hakimin keyfi uygulamaları ve gösterdiği tepki tarafsız olma gayretini yitirdiğini göstermiştir. Bu nedenle görevi kötüye kullanmış, kamu görevlilerine hakaret içerin söylemlerde bulunmuş ve keşfi bir an önce bitirme gayreti içine girmiştir. Bu nedenle hakimin tarafsızlığından şüpheye düşmemiz nedeniyle 2577 sayılı kanunun 31. Maddesi'ne aykırı davranan ismini bilmediğimiz keşif hakimini reddediyoruz. Reddi hakim talebimizin ivedilikle işleme konulmasını istiyoruz diyerek dilekçe verdik. Keşif tutanağına da ihtirazi kayıt koyarak keşfi kabul etmediğimizi beyan edip keşfin yenilenmesi talebinde bulunduk.

TEMMUZDAKİ KEŞİF EYLÜLE ERTELENMİŞTİ

İkizköylüler şirketin farklı ruhsat alanlarını birleştirerek kömür madeninin kapasite artışı projelerinin ÇED mevzuatından kaçırdığı gerekçesi ile Muğla 3. İdare Mahkemesine dava açmıştı. Mahkemenin soruna dair 30 Temmuz 2021’de yapılmasına karar verdiği bilirkişi keşfi tarihi İkizköylülerin daha geniş bir bilirkişi heyeti talebine karşı Orman Genel Müdürlüğü ve davaya taraf olan YK Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin de bazı itirazlarda bulunmaları üzerine 7 Eylül 2021 tarihine ertelenmişti.

İKİ MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİ

Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için yok edilmek istenmesine karşı köylülerin nöbeti sürerken 12 Ağustos günü her iki davada da mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen ormanın kenarında devam eden çadır nöbetine devam kararı alınırken, nöbet tutan köylüler ve gönüllüler termik santrale güvenin olmadığı, mahkemeden nihai karar çıkana kadar nöbeti sürdüreceklerini açıklamışlardı.

Nitekim 24 saat devam eden bu nöbet sırasında termikçi şirketin mahkeme kararlarına rağmen hukuksuz bir şekilde bir kısmı arkeolojik kazı alanı olan bölgede kömür çıkarma çalışmasına devam ettiği tespit edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

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