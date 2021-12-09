Akdeniz’de kaçak akaryakıt tanker kovalamacası! Türkiye’ye kaçtığı iddia ediliyor

Yunanistan’ın Rodos Adası yakınlarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan ve kaçak akaryakıt tespit edilen Eirini 1 isimli tankerin Rodos limanından kaçması üzerine operasyon başlatıldı. Rodos Adasında yayın yapan medya organları tankerin Türk karasularına kaçtığını iddia etti.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası açıklarında Yunanistan sahil güvenliğinin ihbar üzerine durdurarak Rodos limanı yakınına çektiği ve kaçak akaryakıt taşıdığı iddia edilen Eirini 1 isimli Guyana Bayraklı geminin kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Yunanistan sahil güvenlik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği'nin arama yaptığı gemiye hareket etmeme ve çıkış yasağı konulmasına rağmen Hintli mürettebatın bu gece yarısı gemiyi hareket ettirerek Türkiye karasularına karşı kaçtığı iddia edildi.

Rodos Adası'nda yayın yapan ulusal medya bugüne kadar görülmemiş bir olaya tanık olduklarını belirterek Yunanistan sahil güvenlik ve deniz polisinin gemiyi bulmak için denizden ve havadan operasyon başlattığı belirtildi.