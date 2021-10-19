Akkuyu’da basın açıklaması engellenmişti: 30 kişiye dava açıldı

Fukuşima felaketinin 10. yıl dönümünü anmak için Gülnar ilçesinde bağlı Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili basın açıklaması yapmak isteyen ama güvenlik görevlilerinin engellemesiyle karşılaşan Nükleer Karşıtı Platformu üyesi 30 kişiye dava açıldı. Yapamadıkları basın açıklaması nedeniyle açılan davaya tepki gösteren nükleer karşıtları 25 Ekim’de Mersin’de yapılacak ilk duruşma için katılım çağrısında bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Nükleer Karşıtları Platformu (NKP) üyeleri 11 Mart 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin 10. yıl dönümünü anmak ve nükleer santralin zararlarına dikkat çekmek için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapıldığı yerde basın açıklaması yapmak istemiş ancak güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle basın açıklaması yapılamamıştı. Ancak o gün basın açıklaması girişiminde bulunan 30 kişi hakkında yine de dava açıldı. Yapılamayan basın açıklamasına açılan dava nedeniyle şaşkına dönen NKP üyeleri, 25 Ekim'de yapılacak ilk duruşmaya katılım çağrısında bulundular.

“BU NASIL İDDİANAME?”

NKP üyeleri Mersin Tabip Odası'nda konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. NKP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ful Uğurhan, güvenlik güçlerinin baskısı sonucu gerçekleştiremedikleri açıklamaya dava açılmasına tepki gösterdi. NKP üyelerine karşı açılan dava hakkında yapılan basın açıklamasını NKP yürütme Kurulu Üyesi Ful Uğurhan okurken, açıklamaya birçok kurum temsilcisi ve Mersin Emek Demokrasi Platformu üyeleri katıldı.

“CANLILARIN YAŞAMINA DEĞER VERMİYORLAR”

Halkın büyük çoğunluğunun istememesine rağmen Akkuyu'da ısrarla inşaatı sürdürülen nükleer santrale karşı, 1976 yılında yer lisansının verilmesinden bu yana 45 yıldır kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Dr. Uğurhan, şunları söyledi:

* Bugünümüzü ve geleceğimizi büyük bir riske atanların çok iyi bildiği gibi mücadelemiz nükleer santraller ve nükleer silahlar yer yüzünden temizlenene kadar da sürecek. Çünkü bizler geçmişte yaşanan büyük nükleer felaketlerden ders çıkarıyoruz.

* Çünkü inşaatın daha en başında zeminde iki kez çatlak oluşmasına rağmen son sürat ilerlemesini, bölgede yaşayan insanların sağlığı ve huzuru gözetilmeksizin yapılan patlatmaları, COVID’e rağmen kalabalık ortamda güvensiz şartlarda çalışan işçilerin durumunu gördükçe, başta insanlar olmak üzere canlıların yaşamına nasıl da değer vermediklerini çok iyi idrak ediyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

“KOLLUK KUVVETLERİNİN YOĞUN BASKISINA MARUZ KALDIK”

Bu amaçla bu yıl 11 Mart 2011 yılında Fukuşima'da meydana gelen nükleer felaketin 10. yıldönümü nedeniyle Akkuyu'ya giderek farkındalık yaratmayı hedeflediklerine işaret eden Uğurhan, “Havaya on adet balon bırakarak felaketten zarar görmüş insanları anacak, bölgedeki yaşayan hemşehrilerimizle sohbet edecektik. Ama öyle olamadı. Daha aracımızdan iner inmez kolluk kuvvetlerinin yoğun baskısına maruz kaldık. Sorumluluk duygularımız gereği iyi niyetle çıktığımız yolda jandarmanın psikolojik şiddetine maruz bırakıldık” diye konuştu.

TEBLİGATLARDAN DAVAYI ÖĞRENDİLER

Olayın bundan ibaret olmasına rağmen sonradan adreslerine gönderilen tebligatlardan haklarında dava açıldığını belirten Uğurhan, “Öyle bir iddianame hazırlanmış ki muhtemelen önümüzdeki zamanlarda hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak. Ama hukuk nasıl olmaz temelli bir ders olacak bu” ifadelerini kullandı.

Uğurhan, iddianamede anayasada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının izinsiz olarak kullanılabileceğinin kabul edildiğini ama buna rağmen zorlama bir alt maddeyle dava açıldığını vurguladı.

“BİZ NİYE AKKUYU'YA GİTMEYELİM Kİ?”

“Hakkın, hukukun, adaletin esamesinin okunmadığı zamanlarda yaşayanlar olarak bu duruma pek de şaşırmıyoruz” diyen Dr. Uğurhan, sözlerine şöyle devam etti:

* Ama sormadan da edemiyoruz: Biz niye Akkuyu'ya gitmeyelim ki? Hemen yanı başımızda sadece bölgeyi değil bütün Akdeniz havzasını yaşanmaz hale getirecek bir nükleer santral inşa ediliyor.

* Biz tabi ki hem kendimizin hem de gelecek kuşakların yaşam hakkını savunacağız. Biz tabi ki tarım alanlarımızı, ormanlarımızı bizim dışımızdaki canlıların yaşamını savunacağız.”

“NÜKLEER KARŞITLARI DEĞİL, DOĞANIN DENGESİNİ BOZANLAR YARGILANSIN”

Nükleer karşıtlarının değil yaşamı, doğayı ekolojik dengeyi bozanların yargılanması gerektiğini söyleyen Dr. Uğurhan, şunları söyledi:

* Ülkemizi nükleer çöplük yapmak isteyenler, suyumuzu, havamızı kirletenler, ülkemizi betona boğanlar yargılanmalıdır. Her kesimden herkese çağrımızdır; gelin hep birlikte yaşamı savunalım.

* 25 Ekim'de saat 10.00 da Mersin Adliyesi'nde mahkememiz var. Gelin dayanışma nasıl olur gösterelim ve hep birlikte haykıralım; Nükleer Karşıtları Yargılanamaz.

SARI BALONLARI GÖKYÜZÜNE UÇURMUŞLARDI

Nükler karşıtları Mersin Nükleer Karşıtı Platform Bileşenleri’nin, Fukuşima’da meydana gelen nükleer felaketin onuncu yıl dönümünde Akkuyu Nükleer santralinin önünde yapmak istediği anma etkinliği jandarma engeline takılmıştı. Jandarmanın basın açıklamasına izin vermediği NKP bileşenleri sarı balonları gökyüzüne bırakarak projeye yönelik tepkilerini dile getirip olaysız bir şekilde dağılmıştı.