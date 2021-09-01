AKP Grup Başkanvekiline ‘Katalog Damat’ suçlaması

Denizli’de İYİ Parti il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri adliyeye giderek, “İYİ Parti’yi FETÖ kurdurttu” ifadesi nedeniyle AKP Meclis Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklama yapan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Özkan için ‘Katalog Damat’ ifadesini kullandı; “Kendisini kim katalogdan seçti? Hayati Yazıcı’nın neyi oluyor?” diye sordu? Öztürk, Cahit Özkan’ın iktidar değiştiğinde Türkiye’yi terk edeceğini söyledi.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün dün AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından parti teşkilatının bir kısmı da bugün İl Başkanı Raziye Akışık ile birlikte adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Aralarında belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin yer aldığı grup Denizli Adalet Sarayı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

“TÜRKİYE'Yİ TERK EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Grup adına basın açıklamasını milletvekili Öztürk yaptı. Cahit Özkan'ı ‘İYİ Parti'yi FETÖ kurdurttu' iddiasını kanıtlamaya davet eden Öztürk, “Kendisinin geçmişte yaptıklarını tüm Denizli biliyor. Bu saatten sonra tüm Türkiye öğrensin. Kendisinin bu iktidar gittikten sonra bu memlekette dolaşacak başı dik bir şekilde gezecek ortamda olacağını zannetmiyorum. Bırakın Denizli'yi Türkiye'yi terk edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Cahit Özkan'ın yaptığı iftirayı ispat etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“FETÖ'NÜN GÖNDERDİĞİ ADAY MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE”

Özkan hakkındaki suçlamalarının belgesi ve ispatlı olduğunu söyleyen Öztürk, “Fener Ordu Evinin önünde Hukukçular Derneği Başkanı olduğu dönemde; Ergenekon ve Balyoz kumpasını FETÖ'cülerin yaptığını bugünkü iktidar da kabul ettiği halde çıkıp orada açıklama yapan kendisi. Bu konuyu FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de boy boy açıklayan kendisi. Ayrıca Florya mütevellisinde bulunan kendisi. Ayrıca 2011'de FETÖ'nün Ak Parti'ye göndermiş olduğu aday listesinde bulunan kendisi. Ayrıca kendi ifadesiyle mecliste 27'nci dönem Almanağında kendi özgeçmişini kendisinin verdiği bir yerde FETÖ'den kapatılan derneğin İstanbul Genç Girişimciler Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade eden yine kendisi. Buna benzer neredeyse yüzlerce kendisi ile ilgili belgeli delilli kamuoyunda herkesin gördüğü açıklamaları söz konusu” ifadelerini kullandı.

KATALOG DAMAT İDDİASI

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü;

* Uşak'taki ‘Sesli Battaniyeleri'nin avukatı kim? Kütahya porselenin hukuki danışmanlığı hangi sebeplerle nasıl aldı? Seni siyaseten öne geçiren Cihan Kamer değil miydi? Kendisinin Cihan Kamer eşliğinde Çivril'deki özellikle bilenler bilir neredeyse FETÖ'den ceza almış herkesle boy boy fotoları var. Üniversite döneminde ne yapmış? Her Ak Partili etkin siyasinin yanında bir damat var. Katalog damat katalog evlilikten hatırlatayım. Acaba kendisi kimin damadı? Kendisini kim katalogdan seçti? Ak Partisinin en etkin siyasetçilerinden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın kendisi neyi oluyor?